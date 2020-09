Klante fordert Sachlichkeit in Debatte zum Nordhäuser ÖPNV

Mehr Sachlichkeit in der Debatte zur Zukunft des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) hat sich jetzt Stephan Klante (CDU) in seiner Rolle als Kreisvorsitzender im Gemeinde- und Städtebund erbeten. Es vergehe kaum noch ein Tag ohne mediale Rede und Gegenrede zwischen Nordhausens Oberbürgermeister und Landrat. Bei einem so wichtigen Thema sei das nicht die richtige Art der Kommunikation. Eine Entscheidung zur Trägerschaft des ÖPNV habe weitreichende Folgen für Unternehmen und Fahrgäste, erinnert Klante, der das bisher geltende Solidarprinzip im Südharz gefährdet sieht. Er regt einen konstruktiven persönlichen Austausch von OB und Landrat an.

Das Nordhäuser Rathaus will den ÖPNV aus Kostensorgen an den Landkreis übertragen. Der wäre dazu rechtlich verpflichtet.