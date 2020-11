Klares Votum in Kehmstedt für Eva Maria Ostwald

Eva-Maria Ostwald heißt die neue Bürgermeisterin von Kehmstedt. Bei der Wahl am Sonntag setzte sich die parteilose Kandidatin mit 228 zu 96 Stimmen klar gegen ihren Mitbewerber Uwe Ropte durch. Das entspricht 70,4 Prozent der Stimmen gegenüber 29,6 Prozent ihres Kontrahenten. Die Wahlbeteiligung lag bei 83,9 Prozent. Der bisherige Amtsinhaber Uwe Merx (CDU) trat nach zehnjähriger Tätigkeit nicht wieder an.

„Ich freue mich riesig und bin vor allem von der großen Anzahl an Stimmen überrascht, die hinter mir stehen“, so die erste Reaktion der Wahlsiegerin.

Wahlleiter Roy Becker freute sich über die hohe Wahlbeteiligung. „Der Vorteil in Kehmstedt im Vergleich zur Wahl in Großlohra war, dass es zwei Kandidaten gab, zwischen denen die Dorfbewohner wählen konnten“, schätzte er ein. Das habe gezeigt, wie wichtig das Thema für die Kehmstedter war. Der Wahlkampf sei sehr fair verlaufen, betonte Eva-Maria Ostwald. Sie habe ebenso wie ihr Kontrahent Flyer im Dorf verteilt, um für sich zu werben. Uwe Merx gratulierte seiner Nachfolgerin und überreichte ihr einen Blumenstrauß. „Ich finde es sehr gut, dass Frau Ostwald eine so hohe Zustimmung erfahren hat“, sagte der bisherige Bürgermeister. „Kehmstedt hat mit Vernunft und Verstand gewählt“, machte er deutlich. Bis zum 30. November ist Merx noch im Amt, ab Dezember führt dann Ostwald die Geschäfte. „Ich werde meiner Nachfolgerin immer mit Rat zur Seite stehen“, kündigte Merx einen reibungslosen Übergang an.

Ohne sie geht es nicht: Die Kehmstedter Wahlhelferinnen Grit Wetzel (links) und Viola Just. Foto: Christoph Keil

Eva-Maria Ostwald ist in dem 450-Seelen-Ort beileibe keine Unbekannte. Schließlich führte die Mutter zweier Kinder das Festkomitee zum erfolgreichen Dorfjubiläum 2019 an. „Alle zusammen haben wir unser Dorffest gestaltet“, schwärmt die 38-Jährige rückblickend. Und genau mit diesem Schwung und Elan des Jubiläums möchte Ostwald nun weitermachen. Nur eben als Bürgermeisterin. Politische Erfahrung bringt die parteilose Kehmstedterin auch schon mit. Denn seit Mai 2019 ist sie Mitglied des Gemeinderates. Obwohl sie noch nie einen Gedanken daran verschwendet hat, in eine Partei einzutreten. Wichtiger sei ihr, vor Ort für die Leute da zu sein.

Erste Gedanken über ihre Kandidatur erwägte die Sachbearbeiterin des Nordhäuser Landratsamtes jedoch erst, als Einwohner Kehmstedts sie konkret fragten, ob sie nicht Bürgermeisterin werden wolle. „Daraufhin habe ich zunächst persönlich und vor allem mit meiner Familie zuhause die Entscheidung abgewägt. Seither stehen mein Lebensgefährte und meine Eltern voll hinter meinem Wunsch, Bürgermeisterin zu werden“, verrät Ostwald.

Obgleich sich in Kehmstedt die vergangenen zehn Jahre viel getan hat, so verfolgt Ostwald noch weitere Ziele. Neben der Fortführung der Eigenständigkeit und Unabhängigkeit fehlen der jungen Frau überall noch die I-Tüpfelchen. So möchte sie etwa wieder eine Sprechzeit des Bürgermeisters etablieren, eine Internetseite erstellen und die Dorfchronik erneuern. Die Verlängerung des Bürgersteigs Richtung Friedrichsthal und die Überdachung am Sportplatz seien schon angestoßen. Darüber hinaus zeige die aktuelle Umleitung durch den Ort, das die bestehende 30er-Zone erweitert werden muss.