Vom 23. bis 25. März wird in der Turnhalle in Ilfeld wieder zum Kleiderbasar eingeladen (Symbolbild).

Kleidung aus zweiter Hand: In Ilfeld im Kreis Nordhausen wird zum Basar eingeladen

Ilfeld. Von Donnerstag, 23. März, bis Samstag, 25. März, kann wieder in der Ilfelder Turnhalle gestöbert werden. Davon haben auch Schul- und Kindergartenkinder etwas.

Das Team des Thüringer Eltern-Kind-Zentrums Ilfelder Rappelkiste organisiert zusammen mit Eltern und Mitgliedern des Fördervereins „Kleine Strolche“ erneut einen Kleiderbasar in Ilfeld. Von Donnerstag, 23. März, bis Samstag, 25. März, kann wieder in der Turnhalle in der Schröderstraße 35 ausgiebig gestöbert werden. Angeboten werden dort Frühlings- und Sommerbekleidung für Kinder und Erwachsene, Spielzeuge, Bücher, Babybedarf und vieles mehr.

Der Basar hat am 23. März von 15 bis 19 Uhr, am 24. März von 14 bis 18 Uhr sowie am 25. März von 10 bis 11 Uhr geöffnet. 15 Prozent der Einnahmen von den verkauften Sachen kommen dem Förderverein „Kleine Strolche Ilfeld“ sowie den Kindergarten- und Schulkindern zugute.