Der Blick in einen der Räume des Nordhäuser Kulturprojektes Kleine Freiheit.

Kleine Freiheit feiert in Nordhausen 3. Geburtstag

Nordhausen. Party mit elektronischen Klängen zum Jubiläum in Nordhausen in Planung. Wann der Verein das feiert.

Drei Jahre ist es inzwischen her, dass sich ein paar Menschen auf den Weg gemacht haben, in Nordhausen ein neues Kulturzentrum zu erschaffen. Inzwischen ist laut der Vereinsvorsitzenden der „Kleinen Freiheit“, Doreen Knabe, viel passiert.

„Der Verein ist gewachsen und hat trotz Covid-19-Pandemie und explodierenden Preisen einen urbanen und vielseitigen Ort in Nordhausens Unterstadt geschaffen. Mit viel Engagement wurde ein Umbau vollzogen, der in der zweiten Hälfte dieses Jahres fertiggestellt werden soll“, so Doreen Knabe.

Trotz anhaltender Bauphase hat es der Verein „Kleine Freiheit“ geschafft, eine Vielzahl von Veranstaltungen zu organisieren. „Daran wollen wir nun am 23. Juni anschließen und unseren dritten Geburtstag feiern“ , sagt die Vereinsvorsitzende.

Am 23. Juni feiert der Verein dieses Jubiläum und lädt nach einer nichtöffentlichen Mitgliederversammlung zur Party mit elektronischer Musik.

Kati Haller und Andor Thelen, sozusagen Eigengewächse des Vereins, ergänzen mit ihren Sets eine DJane aus Leipzig, Lydia M.

Beginn der Geburtstagsparty ist 21 Uhr. Laut Veranstalter beläuft sich der Eintritt zur Party auf 10 Euro.