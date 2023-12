Kleine ganz groß: Kindergartenkinder aus einem Dorf im Kreis Nordhausen bereiten mit Krippenspiel Freude

Großwechsungen Das Team der Einrichtung holt mit dieser besonderen Aufführung den Weihnachtszauber in die Kirche des kleinen Ortes im Landkreis Nordhausen.

Die Advents- und Weihnachtszeit ist für viele Familien nicht immer besinnlich. Viele hetzen von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt oder verbringen auf der Suche nach Geschenken für die Angehörigen oder Freunde zu viel Zeit im Internet, findet Beanke Juch, Leiterin der Kindertagesstätte „Kleine Entdecker“ in Großwechsungen. Advent und Weihnachten scheine zwei Gesichter zu haben.

Da sind auf der einen Seite die aufgeregten Kinder vor und bei der Bescherung und auf der anderen Seite die Erwartung der Erwachsenen, dass es ein frohes Fest wird und die Stimmung besinnlich ist. „Gleichzeitig wünschen sich die meisten von uns Zeit mit den Kindern, aber in dieser schnelllebigen gehetzten Zeit bleibt dies manchmal auf der Strecke“, so Beanke Juch weiter.

Alle Kinder der Einrichtung wirken an der Aufführung mit

Doch es braucht auch gerade im Advent Zeit zum Innehalten und Genießen. Die Kinder und Erzieher der Kindertagesstätte „Kleine Entdecker“ in Großwechsungen haben sich deshalb überlegt, in der Vorweihnachtszeit ein wenig gemeinsame Zeit zu verschenken. Dafür hat sich das Team etwas Besonderes einfallen lassen. „Mit einem Krippenspiel in der Kirche zu Großwechsungen haben wir den Zauber von Weihnachten vermittelt“, berichtet die Leiterin der Kindertagesstätte. Alle Kinder der Einrichtung hätten sich an dem Spiel beteiligt. Die Aufführung ist aus Sicht des Teams sehr gelungen gewesen und hat den Besuchern viel Freude bereitet.

Die Kinder und die gesamte Belegschaft der „Kleinen Entdecker“ bedanken sich bei allen Eltern, Helfern, Spendern und Gästen für die Unterstützung. Ein besonderer Dank geht an den evangelischen Pfarrbereich Großwechsungen für die Kooperation.