Kleine Hexen und Teufelchen aufgepasst: Kinderwalpurgis auf der Ebersburg im Südharz

Herrmannsacker. Vom Hexenschmatzer bis Zaubertrank: Zu Walpurgis sind wieder die Ritter, Hexen und Teufel los – auch auf der Ebersburg bei Herrmannsacker im Landkreis Nordhausen.

Alle kleinen Ritter, Hexen und Teufelchen sind herzlich eingeladen zur Kinderwalpurgisfeier am 30. April auf der sagenumwobenen Ruine Ebersburg. Der Verein für lebendiges Mittelalter verwandelt an diesem magischen Tag die alte Ruine in ein mittelalterliches Spielparadies. Der Nachwuchs kann ab 14 Uhr viele Abenteuer erleben.

Wer Lust hat, kann seine Treffsicherheit beim Bogenschießen testen oder bei mittelalterlichen Spielen seine Geschicklichkeit und das Köpfchen unter Beweis stellen. Für ein königliches Mahl unter freiem Himmel wird Stockbrot über dem Lagerfeuer gebraten und gegrillt. Auch süße Leckereien warten darauf, vernascht zu werden. Ein Spielzeugstand bietet tolle Schätze. Kostümierte Hexchen und Teufelchen sind besonders erwünscht, denn die besten und kreativsten Kostüme werden mit Preisen belohnt.