Kleine Struktur als Vorbild

So kann man sich täuschen. Auch meine mittlerweile 29-jährige Berufserfahrung konnte nicht verhindern, dass ich am jüngsten Freitag mit einem leichten Unwillen zu einem Termin nach Gudersleben aufbrach.

Dort sollte eine knapp elf Meter lange Fußgängerbrücke über einen kleinen Fluss wiedereröffnet werden. Na ja, vielleicht ein Solobild mit ein paar Zeilen Text könnte dabei herauskommen, dachte ich mir.

Doch es kam anders. Eine kleine eingeschworene Truppe erwartete mich im Holland – so lautet der Name der kleinen Siedlung am Rande von Gudersleben. Für diese war die Eröffnung der Brücke das wichtigste Fest des Jahres, das angesichts der Corona-Pandemie bislang doch so trostlos verlaufen war.

Und die Brückenübergabe entpuppte sich als eine tolle Geschichte, die sich so nur in der kleinen Struktur eines Dorfes abspielen kann.

Vier Kinder als Symbol für die Zukunft des Ortes durchschnitten das rot-weiße Band, das über die Brücke gespannt war. Diese ist aaaber nicht irgendeine Brücke, sondern stellt für die „Holländer“ ein wichtiges Kulturgut dar, das es unbedingt zu erhalten gilt.

So muss Gesellschaft funktionieren. Die kleine lebendige Struktur als Vorbild für uns alle, die sich in der Stadt oft schon voneinander entfremdet haben.