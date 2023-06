Kleiner Ort im Südharz feiert Dorffest und Geburtstag seines Oldtimer-Feuerwehrfahrzeuges

Etzelsrode. Wie viele Jahre das Feuerwehrauto von Etzelsrode im Landkreis Nordhausen schon unter den Rädern hat und wann der runde Geburtstag und das Dorffest gefeiert werden.

Die Bastknaben, wie der Spitzname der Einwohner von Etzelsrode lauten, laden am Wochenende zum Feiern ein. Dabei wird nicht nur zum 22. Mal das Dorffest begangen, sondern auch der Geburtstag des Feuerwehrautos. Denn der Oldtimer wird stolze 70 Jahre alt. Die Feierlichkeiten beginnen am Samstag, 17. Juni, um 14.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshause, wo eine reichgedeckte Kaffeetafel auf die Besucher wartet. Ab 15 Uhr startet auf dem Spielplatz ein buntes Unterhaltungsprogramm für jede Generation mit vielen kleinen und großen Attraktionen. DJ Heiko lädt zum Abschluss des Tages ab 18 Uhr zum Tanz ein. Das Fest klingt am Sonntag ab 10 Uhr mit einem Frühshoppen auf dem Spielplatz aus. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen bestens gesorgt.