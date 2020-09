Kleinfurra verschiebt Windpark-Debatte

Die Thematik, dass fünf Windräder des Windenergieparks Nentzelsrode aus dem Jahr 1998 zurückgebaut und durch zwei wesentlich größere, aber auch effizientere Anlagen ersetzt werden sollen, stand nicht nur im Heringer Stadtrat auf der Tagesordnung. Da damals auch vier Anlagen in der Gemarkung Kleinfurra gebaut wurden, trat die VSB-Gruppe als Investor auch an diese Gemeinde heran, um dem sogenannten Repowering den Weg zu ebenen.

Hier waren die Gemeinderäte, im Gegensatz zu den Heringern, jedoch gleich der Ansicht, zunächst einmal die Meinung der Hainer Bürger zu hören. „Schließlich sind sie es, die das Ding am Halse haben“, sagte Benno Koschorreck (CDU). Spricht man Kleinfurras Bürgermeister auf die Windenergieanlagen an, verbindet er diese mit „Lärm und Geblinke, das einem Tag und Nacht auf den Senkel geht“.

Zwar kommen in der Gemeinde laut Koschorreck auch seit zwei, drei Jahren endlich Steuern an, die schon viel länger versprochen gewesen waren, doch würden diese nach seiner Ansicht bei einem „Repowering“ wieder verschwinden. „Die Einnahmen gehen weg und wir bekommen noch höhere Windräder wie jetzt schon da sind. Daher möchte ich die Hainer Bürger und ihre Meinung in einer Bürgerversammlung hören“, erzählt Koschorreck. Jedoch sei das in Zeiten der Coronakrise nicht ganz so einfach, da kein entsprechender Saal für solch eine Versammlung zu Verfügung steht, geschweige denn ein Hygienekonzept. Also hat der Gemeinderat die Thematik erst einmal auf Eis gelegt.

„Warum sollen wir uns auch heiß machen, wenn jemand drängelt. Wir haben nichts davon und nur anderen wollen damit schnelles Geld verdienen“, sagt Koschorreck gelassen. Treten weitere Corona-Lockerungen ein, werde man die Thematik wieder aufgreifen.

Eine Bürgerbeteiligung, wie sie in Kleinfurra stattfindet, hätte man sich auch in Uthleben gewünscht. Vor allem aber, dass man sich als erstes im Ortschaftsrat darüber austauscht. Doch habe es seitens der Landgemeinde keinerlei Anzeichen dazu gegeben, die Thematik dort im Vorfeld einzubringen. Die Definition von Bürgerbeteiligung wird eben unterschiedlich interpretiert.