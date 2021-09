Klima-Pavillon beendet Saison in Nordhausen: Klaus Töpfer beeindruckt als letzter Gastredner

Nordhausen. Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund dankt allen Beteiligten in Nordhausen und freut sich auf die nächste Station 2022 in Erfurt.

Die Saison ist beendet. Der Klima-Pavillon verlässt Nordhausen. Nächstes Jahr steht er in Erfurt. Deshalb hat sich Andreas Horn (CDU), Umwelt-Beigeordneter im Rathaus der Landeshauptstadt, an diesem Sonnabend auf den Weg in den Südharz gemacht. Er nimmt den großen Schlüssel als Staffelstab von Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) entgegen.

Horn zeigt sich beeindruckt – sowohl vom Standort des Pavillons am Tor zur Altstadt und im Schatten der Blasii-Kirche als auch von der guten Resonanz, die das Projekt in Nordhausen genießen durfte. „Wir treten in große Fußstapfen“, meint Horn. Und er verrät: In Erfurt soll der Pavillon seinen Platz auf dem Petersberg finden. Es sei gut, dass der Klima-Pavillon erst 2022 nach Erfurt kommt, betont Horn. „Dieses Jahr wäre er während der Bundesgartenschau etwas untergegangen.“

Ministerin: „Nordhausen ist einer der schönsten Plätze“

Auch Siegesmund schwärmt noch einmal vom Nordhäuser Standort. Der sei „einer der schönsten Plätze, die wir bisher hatten“. Die Ministerin dankt allen, die zum Gelingen der Saison beigetragen haben. Manches sei aufgrund der Pandemie schwierig gewesen. Aber dennoch habe sich der Pavillon erneut als „ein Ort für anregenden Austausch über Klimaschutz und Klimaanpassung“ erwiesen.

Besonders gern blickt die Ministerin auf die intensive Kooperation mit der Nordhäuser Hochschule zurück. Professor Viktor Wesselak habe zahlreiche und vielseitige Ringvorlesungen ermöglicht. Vergleichbares habe es zu einer Pavillon-Saison zuvor noch nicht gegeben.

Umweltministerin Anja Siegesmund übergibt den Schlüssel für den Klima-Pavillon an Andreas Horn, dem Umwelt-Beigeordneten der Stadt Erfurt. Foto: Jens Feuerriegel

Siegesmund spricht von einer positiven Bilanz mit 99 Veranstaltungen. In Erinnerung bleiben inspirierende Vorträge und unzählige gute Gespräche. Rund 5500 Gäste seien gezählt worden. Weitere 7000 Besucher stehen beim Streaming der Online-Angebote zu Buche.

Michael Kramer (CDU), Beigeordneter der Stadt Nordhausen, schaut mit Wehmut dem Pavillon-Abschied entgegen. „Wir werden ihn vermissen“, meint der Hesseröder. Er denkt gern an Höhepunkte der Saison zurück – wie die Vorträge des Polarforschers Arved Fuchs und des Astrophysikers Harald Lesch.

Prominent ist auch der Gastredner zum Saisonabschluss. Der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer (CDU) ist gekommen. Vor 30 Jahren sei er schon einmal hier gewesen, erinnert ihn die einstige Umweltdezernentin des Landkreises, Gisela Hartmann (Grüne), beim Wiedersehen, das beiden sichtlich Freude bereitet.

Erinnerungen an den Nordhäuser Doppelkorn

Töpfer startet humorvoll in seinen Vortrag, berichtet von früheren Begegnungen mit dem Nordhäuser Doppelkorn. Und der 83-Jährige verrät: „Als ich zu Hause sagte, dass ich heute nach Nordhausen gehe, fragten sie nur: Wie viel bringst du mit?“

Nach dem Schnaps folgen ernstere Themen. Töpfer spricht über den von Menschen ausgelösten Klima-Effekt, erinnert daran, dass 80 Prozent des Klimawandels auf die hoch entwickelten Länder der Erde zurückzuführen sind. Auch die Überbevölkerung thematisiert er. Als er 1938 geboren wurde, waren es zweieinhalb Milliarden Erdbewohner. „Jetzt nähern wir uns der acht Milliarden.“

Töpfer betont: „Wir müssen Technologien entwickeln, die uns voranbringen.“ Wind, Sonne, Biomasse und Erdwärme seien Energiequellen der Zukunft.

Der Menschheit wirft er vor, oft in die Natur einzugreifen, ohne zu wissen, was sie damit anrichtet. Das sei schon immer so gewesen. Töpfer nennt den Rhein als Beispiel. Der Fluss sei im 19. Jahrhundert an vielen Stellen begradigt worden und habe dabei 80 Kilometer verloren. Das sei ein Fehler gewesen, der heute noch die Ursache zahlreicher Hochwasser-Ereignisse ist.

Auf die aktuelle Klima-Situation hinzuweisen – „auch mit aller Dramatik“ –, sei die Pflicht der Wissenschaftler, sagt Töpfer. Aber bei aller Notwendigkeit des Klimaschutzes dürfe die Politik niemals die soziale Komponente aus den Augen verlieren.