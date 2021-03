Junge Leute demonstrieren beim siebten globalen Klimastreik am Freitag, 19. März 2021, auf dem Markt von Nordhausen (Thüringen). Unter dem Motto „No More Empty Promises“ trafen sich dort circa 30 Teilnehmer, um mit einer Mahnwache gegen das Artensterben, die weitere Aufheizung der Atmosphäre und den Hunger in der Welt zu protestieren.