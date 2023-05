Kloster Walkenried lädt zur Tanzmeditation

Der Kreuzgarten des Klosters soll am 21. Mai Ort einer Tanzmeditation sein.

Walkenried. Eine Trainerin für gesunde Stressbewältigung wartet am 21. Mai mit einem besonderen Angebot im Kloster Walkenried auf. Es ist kostenfrei.

Der Museumstag am 21. Mai steht unter dem Motto „Happy Museums. Nachhaltigkeit und Wohlbefinden“. Dies nimmt das Zisterzienser-Museum Kloster Walkenried zum Anlass für eine offene Tanzmeditation, sofern es das Wetter zulässt. Wer mag, kann sich daran beteiligen. Die Meditationen beginnen um 12, 13, 14, 15 und 16 Uhr im Kreuzgarten und dauern jeweils etwa eine Viertelstunde. Geleitet werden sie von Sylvia Köhler, einer Trainerin für gesunde Stressbewältigung.

Außerdem wird zu einem „Spirituellen Klosterrundgang“ eingeladen. An mehreren Stationen können sich die Besucher während eines eigenständigen Rundgangs im Kreuzgang zu Achtsamkeit und Entschleunigung anregen lassen. Ein Begleitheft mit kleinen Übungen kann in digitaler Form über die Website der Kirchengemeinde (www.kirchengemeinde-walkenried.de/klosterrundgang) kostenlos heruntergeladen oder als Heft an der Museumskasse käuflich erworben werden. Gegangen werden kann der Rundgang während der Museums-Öffnungszeiten von 10 bis 17 Uhr.

Der Eintritt ist am Sonntag für alle Museumsgäste frei, Spenden sind jedoch willkommen.