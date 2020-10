Kloster Walkenried verschiebt Konzerte

Wegen der Corona-Entwicklung hat sich die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz entschlossen, die für Dezember geplanten Veranstaltungen im Kloster Walkenried um ein Jahr zu verschieben. „Aufgrund der Abstands- und Hygienevorschriften dürfen maximal 80 Personen in den doppelten Kreuzgang, inklusive der Musiker“, begründete Thomas Krause, der künstlerische Leiter der Konzertreihe, die Entscheidung. „Damit ist eine wirtschaftliche Durchführung nicht möglich. Zudem haben internationale Künstler ihre Wintertourneen ganz abgesagt.“

Das Ensemble London Brass soll nach dem veränderten Zeitplan nun am 20. Dezember 2021, 20 Uhr, auftreten. Es folgt der Moskauer Kathedralchor am 13. Dezember, 20 Uhr, sowie am 14. Dezember, 16 Uhr. Die beiden populären deutschen Schauspieler und Buchautoren Andrea Sawatzki und Christian Berkel haben die Walkenrieder Organisatoren für den 18. Dezember 2021, 20 Uhr, eingeplant. Und das weltbekannte Gesangsensemble Amarcord gastiert am 23. Dezember nächsten Jahres ab 16 Uhr im Kloster.

Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig oder werden nach Rückgabe erstattet. Dazu werden alle Besucher, die ihre Tickets bereits bezahlt haben, schriftlich informiert.