Knaller zum 1250. Geburtstag im Kreis Nordhausen

Görsbach. Wie die Mätzchen in die Festwoche zum Ortsjubiläum gestartet sind, warum 600 Gäste zur ersten Veranstaltung in dem Dorf im Kreis Nordhausen kamen und was den Auftakt so besonders machte.

Mit tobendem Applaus und Standing Ovations ist das älteste Auedorf in die Festivitäten zur 1250-Jahrfeier gestartet. Denn noch bevor die Festwoche am Montagabend in Görsbach offiziell eröffnet wurde, lauschten bereits etwa 600 interessierte Gäste am Sonntag gespannt rockigen Klängen in der St-Mauritius-Kirche. Ebenda haute Michael Goos in die Tasten der Reubke-Orgel, begleitet vom jungen Nachwuchs-Musiker Lennon Becker an der Gitarre.

Großen Anklang fand auch die offizielle Eröffnung am Montagabend in der Görsbacher Kulturscheune. Nicht nur geladene Gäste wie Nordhausens Landrat und benachbarte Ortschefs zollten der einst Gerhelmesbach genannten Gemeinde ihren Respekt, auch rückten die zahlreichen Vereine und Einwohner des Dorfes dicht zusammen und sorgten so für eine proppenvolle Begegnungsstätte.

Mika Lauer gab ein alte Büttenrede von Onkel Fritze zum Besten. Foto: Marco Kneise

Nachdem die Vereins- und Gemeindefahnen gut sichtbar für alle durch die Reihen der Gäste getragen wurden, um diese beieinander aufzustellen, unterstrich ein Böllerschuss des hiesigen Schützenvereins lautstark die Eröffnung der Festivitäten. Musikalisch umrahmt wurde der Auftakt unter anderem von der stellvertretenden Konzertmeisterin des Sondershäuser Loh-Orchesters, Sophia Posselt, und ihrer Violine.

Die Kulturscheune war zum Auftakt proppenvoll. Foto: Marco Kneise

Anschließend ergriff Görsbachs Bürgermeisterin Angela Simmen (parteilos) das Wort und hielt eine Festrede. Darin ließ die Ortschefin viele Erinnerungen wieder aufleben. Gab aber auch zu, dass sich kaum ermessen lässt, was sich hinter einer solchen Jubiläumszahl verbirgt. Denn neben Veränderungen, Freud und Leid gebe es auch eine tiefe Heimatverbundenheit, Bodenständigkeit und Zusammengehörigkeit, die die Menschen im Ort ausmachten. Um letzteres zu erhalten genüge es aber nicht, nur auf die Tüchtigkeit der Vorfahren stolz zu sein. „Auch unsere Generation muss etwas dafür tun, um das Dasein in Görsbach und Umgebung attraktiv, lebenswert und zukunftsfähig weiter zu gestalten“, erklärt Simmen, die stolz auf das in den vergangenen Jahren Erreichte ist. Wie beispielsweise das ausgebaute Ortsstraßennetz, der saniert Gemeindesitz, der stetig steigende Nachwuchs bei der Feuerwehr, die Kulturscheune, die Spielplätze und die genossenschaftlich bewirtschaftete Einkaufsmöglichkeit.

Lobend erwähnte sie unter anderem Heinz Junker, der bei den Vorbereitung zum Jubiläum enorme Arbeit leistete und Görsbachs ehemaligen Bürgermeister Siegried Junker (SPD), ohne den vieles im Ort nicht so wäre, wie es heute ist.

Die Festwoche mit zahlreichen Veranstaltungen geht noch bis zum 27. August.