Knax-Kinderfest für groß und klein in Nordhausen

Nordhausen. In ein Spiele-Paradies verwandelt die Kreissparkasse den Parkplatz am Kornmarkt in Nordhausen.

In ein regelrechtes Spiele-Paradies für Kinder verwandelte sich am Mittwoch der Parkplatz am Nordhäuser Kornmarkt. Denn die Kreissparkasse Nordhausen hatte zu ihrem traditionellen Knax-Kinderfest geladen, das mit vielen Überraschungen aufwartete. Für bunten Spaß sorgte Clown Ferdi, der für Miko aus einem roten Luftballon ein großes Herz bastelte. Miko wiederum schminkte am Stand der Jugendkunstschule große und kleine Kinder nach Wunsch. Zur Spiellandschaft selbst gehörten dagegen eine Kistenrutsche, zwei Hüpfburgen und weitere Attraktionen. Außerdem gab es zur Unterhaltung Stände des Jugendsozialwerks, des Kreissportbunds, der Falken und der Kreisverkehrswacht. Nostalgie pur bot hingegen ein kleines Karussell.