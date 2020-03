Kneipenlichter in Uthleben erneut ausgeknipst

Das Licht ist aus und die Rollos runtergezogen – wieder einmal. Nachdem im Februar vor drei Jahren Uthlebens Schenke dicht machte, kam nun erneut das Aus für einen Hoffnungsschimmer am Horizont des Dorflebens.

Hoffnungsvoller Schritt in die Selbstständigkeit

Dabei rückte die neue Betreiberin der Gastwirtschaft gerade einmal vier Monate zuvor noch hoffnungsvoll Stühle und Tische, platzierte Tischdecken und reinigte Gläser, um sich auf die Eröffnungsfeier vorzubereiten.

Ein Schritt in die Selbstständigkeit, den andere Betreiber in der näheren Umgebung zuvor schmerzlich rückgängig machten, indem sie ihre Gastwirtschaft aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben mussten oder altersbedingt ohne Aussicht auf einen Nachfolger geschlossen hatten.

Zu wenig Gäste machen Dorfkneipen unwirtschaftlich

Kerstin Liebersbach, die den Sommer zuvor bereits erfolgreich den Kiosk im Uthleber Freibad wiederbelebte, wollte der ehemaligen Gastwirtschaft neues Leben einhauchen. Ein Projekt, für das sich Ortschef Frank Steiner (CDU) seit der vorherigen Schließung stark machte. Perspektivisch sah Steiner sogar den angrenzenden Saal mit der Bühne für Gäste der Kirmes oder Senioren der traditionellen Weihnachtsfeier geöffnet.

Ende Februar zog Kerstin Liebersbach jedoch die Reißleine. Auch sie gibt wirtschaftliche Faktoren als Grund für die Schließung an. Zum Schluss sollen immer mehr Leute ausgeblieben sein, ein Fakt mit der alle dörflichen Kneipen zu kämpfen haben. Geöffnet war dann nur noch am Freitagabend.

Vereine waren bereit zu unterstützen

Ortschaftsbürgermeister Frank Steiner traute Liebersbach den Betrieb der Gastwirtschaft zu, da sie ihr Können im Kiosk des Freibad unter Beweis stellte. „Doch eine Gaststätte mit entsprechendem Publikumsverkehr zu führen ist noch einmal eine ganz andere Nummer“, so Steiner, nach dessen Ansicht die Uthleber die Schenke sehr gut angenommen haben. „Sicherlich war nicht jeder Einwohner da, aber alle, die es irgendwo nutzen konnten, haben es auch gemacht.“

Er selbst sei sechs Mal da gewesen, habe sogar seine Versammlung des Dobermannvereins dort abgehalten, ähnlich wie andere Uthleber Vereine es auch getan haben. Jedoch sei es laut Gästen immer zu kalt gewesen, weshalb gerade im Winter diese ausblieben, da sich keiner mit Jacke hinsetzen wollte.

Beitrag zur Aufwertung des Dorflebens

Den Kiosk des Uthleber Freibads werde Liebersbach im kommenden Sommer ebenfalls nicht mehr aufmachen. Beides schmerzt den Ortschef sehr, da man nicht nur das Schwimmbad weiter betreiben möchte, sondern auch die Landgemeinde in den Neustart der Kneipe investiert hatte. Dennoch bedankte sich Steiner bei ihr für die Zeit, an der die Schenke geöffnet war, da es eine Aufwertung der Dorflebens war.

Auf die Frage wie es mit der Schenke weitergehe, gibt es hingegen bessere Nachrichten. Derzeit gebe es Interessenten für das Objekt, doch sei alles noch offen, so der Ortschef, der auf eine Fortführung einer Gastwirtschaft hofft, da es in der Goldenen Aue mit Kneipen eher mau aussieht, so Frank Steiner.