Knisternde Bäume am Triftplatz

Bei der Weihnachtsbaumverbrennung in Heringen haben die Tannenbäume nochmals einen großen Auftritt. Bekannt geworden ist diese Tradition in Deutschland durch die Werbung eines schwedischen Möbelhauses.

Die Heringer Vereine werden dies bereits zum siebten Mal zu einem öffentlichen Fest gestalten und so das Ende der Weihnachtszeit und die Wiederkehr des Tageslichts feiern. Mit Essen und Trinken wird das Beisammensein gemütlich am 11. Januar ab 18 Uhr am Brennplatz an der Triftstraße.

Die Heringer wie auch deren Gäste werden gebeten, das Feuer mit ihren Weihnachtsbäumen zu versorgen. Wer am Samstag seinen Baum selbst mitbringt, bekommt wie auch die Jahre zuvor ein Freigetränk spendiert.