Kohl statt Arktis-Schock

Wetter geht immer, heißt es in der Journalistenschule, die einem noch zu knackigen Überschriften rät. Als ihr Perlentaucher in den Untiefen der sozialen Netzwerke haben wir uns für Sie, liebe Leser, auf Suche nach den knackigsten begeben.

Und wir sind fündig geworden: „Schock-Prognose“ titelt eine Münchner Zeitung über neue Wärmerekorde im Frühling und zitiert einen Meteorologen, der vor einer „Schock-Prognose warnt“. Er prognostiziert also nicht selbst. Er warnt nur vor der Möglichkeit. Was waren wir beruhigt.

Doch gleich darauf der nächste Schreck: „Arktischer Ausbruch beschert im Januar bis zu 2,50 Meter Neuschnee“, droht ein Nachrichtenmagazin, das für gewöhnlich „Fakten, Fakten, Fakten“ verspricht. Fakt ist laut Text dann aber, dass die Schneegrenze auf null Meter rutscht. Es könnte also – hört, hört – allerorts schneien – und das im Januar. Nur in den „aggressivsten Wettermodellen“ seien bis zu 2,5 Meter Neuschnee möglich, heißt es weiter über den Alpenraum – also über Hochgebirge.

Hier daher unsere Prognose: Bisher war der Winter so extrem, dass im Internet nur das Bild eines Schneemanns aus Blumenkohl besser geteilt wurde als reißerische Artikel. Ein kühler Kopf würde also nicht nur uns Presseleuten guttun.