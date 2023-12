Kolumne „Christusdorn“ aus Nordhausen: Stets Termine im Kopf

David Israel schreibt, wie schwer es ihm fällt, einem guten Vorsatz im Advent wirklich zu folgen.

Immer diese Aufregung. Vorige Woche stand für mich eine Unterrichtsstunde an, bei der eine Dozentin meiner Ausbildungsstätte mit dabei war und meinen Unterricht beurteilte. Schon einige Zeit vorher hatte sich bei mir eine gehörige Portion Anspannung breit gemacht. Habe ich alles gut vorbereitet? Wird alles klappen wie geplant?

David Israel ist Vikar in der Kirchgemeinde Nordhausen-Salza. Foto: David Israel

Und dann dieser Gedanke: Wenn ich diesen Termin erst mal geschafft habe…! Ja, was dann?

Große Erleichterung, tiefe Entspannung? Allzu schnell ist bei mir dann der Gedanke an den nächsten Termin oder die nächste Herausforderung da.

Es ist besser, im Hier und Jetzt zu leben

Haben Sie auch solche Termine, Gespräche oder ganze Tage im Kopf, hinter die Sie gerne schon einen Haken machen würden? Mit etwas Abstand denke ich dann oft: Diese Aufregung hättest du dir sparen können! Der Gedanke „Wenn ich doch erst…“ lenkt unseren Blick doch immer auf einen Punkt in der Zukunft. Aber wäre es nicht besser, im Hier und Jetzt zu leben?

Gerade jetzt in der beginnen Adventszeit. Bei mir ploppt jedes Jahr der gute Vorsatz auf: Dieses Jahr soll die Adventszeit mal ein bisschen entspannter werden. Und in der Regel muss ich mittendrin oder spätestens nach Weihnachten feststellen: So richtig hat es nicht geklappt!

Damit die Adventszeit besinnlicher wird als sonst, braucht es vielleicht auch mal den Rotstift beim Blick in den Terminkalender. Und vielleicht auch manche Entspannung im Kopf. Das Gedankenkarussell einmal anhalten. Die Sorgenfalten glatt ziehen. Eine große Hilfe dazu kann sein, seine Sorgen bei Gott abzuladen.

Denn so heißt es in 1. Petrus 5,7: „Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch!“

Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen dabei und somit eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit!

