Kolumne: Überall in Nordhausen wartet schon der Krach

Wann wird’s mal wieder richtig…? Nein, nicht Sommer. Reicht mit Hitze. Was ich mir wünsche, ist Stille. Diese Stille, die es früher einmal gab. Keine Ahnung, wann es damit aufhörte. Sicher in den Jahren, als Termindruck Prinzip wurde. Da musste ständig ein Handy läuten. Im Zeitalter der Hektik ist der Ruhende nur Couch-Potato.

Überall, wo ich seitdem bin, ist er schon da: dieser Krach. Wähle ich mich in eine Telefonkonferenz als erster, ist da nicht ein leerer virtueller Raum voll himmlischer Tonlosigkeit. Sondern Musik aus dem quäkigen Telefon. Liege ich morgens im Bett, ist die Bochumer Straße Nordhausens wichtigste Lebensader. Mit lautem Puls. Verkehrslärm kommt da über gleich mehrere Sinne rein: Durch Mauer und Bettkasten zittert er sich bis ins Mark. Liege ich abends im Bett, ist sie Teststrecke, auf der junge Rolandstädter mit Karacho aber ohne Auspuff Rennen fahren.

Und Musik in der Öffentlichkeit geht auch nur noch über Boxen am Rucksack. War dazu nicht der Kopfhörer erfunden worden? Apropos Erfindung: In Handys muss man nicht brüllen. Das schöne an den Dingern ist, dass sie Entfernung überbrücken, ohne Redende zur Stimmband-Orgie zwingen. Und das nicht nur von Juni bis September, wenn wir Stillen bei offenem Fenster schlafen.