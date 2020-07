Nordhausen. Das Gestein-Eis-Gemisch zieht an der Erde vorbei und ist auch im Südharz abends zu sehen.

Komet Neowise: Himmelsspektakel über Nordhausen

Der Komet C/2020 F3 ist in der Nacht über Nordhausen zu sehen. Der Himmelskörper wurde am 27. März dieses Jahres im Rahmen des Projekts Neowise durch das Weltraumteleskop Wise im Sternbild Achterdeck des Schiffs entdeckt. Seit Anfang Juli ist der Komet, der auch kurz Neowise genannt wird, bei sternenklarer Nacht mit bloßem Auge über Mitteleuropa zu beobachten. Ende Juli entfernt sich C/2020 F3 wieder von der Erde und ist dann nur noch mit einem Fernglas zu erkennen. Ab August verschwindet der Komet wieder in den Tiefen der Galaxie.