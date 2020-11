Kommentar: Alles deutet auf Zweikampf hin bei Landratswahl in Nordhausen

Hat die Südharzer CDU ewig gepennt? Wohl ja. Nur so ist zu erklären, dass ihr kein Kandidat für die Landratswahl einfällt. Die kommt nicht überraschend, kündigt sich sechs Jahre an. Doch bei der Union – da sind die Jungen noch zu jung und die im richtigen Alter Bürgermeister.

Der Partei ist misslungen, die Reihen hinter Egon Primas, der 2012 noch knapp in der Stichwahl scheiterte, und Stefan Nüßle, der zwei Jahre darauf schon deutlicher verlor, zu schließen. Im Superwahljahr 2021, in dem es für die CDU um Bundestagsplätze (vielleicht gar Kanzlerschaft?) und um Wiedergutmachung im Landtagsringen geht, gibt die hiesige CDU kein gutes Bild ab. Katja Mitteldorfs (Linke) überraschender Einzug in den Landtag 2014 gegen Polit-Routinier Inge Klaan (CDU) hatte sicher auch mit Birgit Kellers souveränem Wirken als linke Landrätin zu tun. Wie kann den Christdemokraten da der Posten weniger wichtig sein als Gemeindeämter in Werther und Kehmstedt?

Fragen über Fragen, die manchen gar heimliche Wahlempfehlung für die AfD wittern lässt. Soweit würde ich zwar nicht gehen. Doch schaden wird der Verzicht den Rechtsaußen nicht. Das wird der CDU noch nachhängen. Auch SPD-Amtsinhaber Jendricke wird es stärken. Alles deutet also auf Zweikampf hin.