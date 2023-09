Kommentar: Brüchiges Miteinander in Sülzhayn

Kristin Müller versteht die Probleme vieler Sülzhayner. Notwendig sei eine echte Förderung.

Sülzhayn trägt eine besondere Last. Denn mit großen Wohnheimen für Flüchtlinge in einem kleinen Ort bleiben Konflikte kaum aus. Weil deren Bewohner – man kann es ihnen nicht verdenken – in psychischen Ausnahmesituationen sind. Weil sie oft eine andere Kultur mitbringen, in den ersten Monaten zu wenig Deutsch können.

Das Dorf klagt über Lärm am Abend, über gefährliche Situationen wegen vieler Fußgänger und Radfahrer auf der Straße nach Ellrich, über Männer, die sich jungen Mädchen gegenüber nicht zu benehmen wissen.

Die Flüchtlinge blieben vielen fremder, als es die Sülzhayner selbst wollen.

Soll aus dem brüchigen Mit- oder Nebeneinander kein Gegeneinander werden, muss endlich Geld in die Hand genommen werden: für viel mehr Sozialarbeiter in den Heimen, für einen optimalen ÖPNV, für einen Radweg, vielleicht auch für eine Initiative, die einen Dorfladen wiederaufleben lässt. Orte wie Sülzhayn gehören finanziell bevorzugt. Vor allem Bund und Land sind in der Pflicht. Andernfalls bekommen rechte Parteien Aufwind.