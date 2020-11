Kommentar: Der Wert des Normalen

Im Foyer des Kindergartens singen die Kinder Weihnachtslieder – hinter der Tür besprechen sich die Erzieherinnen, wie ab Dienstag der eingeschränkte Regelbetrieb funktionieren kann. Die Szenerie am Freitag in einem Nordhäuser Kindergarten spiegelt den neuen, von der Corona-Pandemie erzwungenen Alltag in vielen Südharzer Kindergärten.



Es gelten verkürzte Öffnungszeiten ohne gemeinsame Früh- und Spätdienstgruppe. Die Pflicht, die einzelnen Gruppen strikt zu trennen, zwingt zu einer besonderen Dienstplanung, zu separaten Zugängen zu den Gruppenräumen. Die Weihnachtsfeier mit den Eltern fällt ebenso aus wie der Weihnachtsmarkt und die Nikolausfahrt mit der Harzer Schmalspurbahn. Aber es gibt dieses Trotzdem: Gemeinsam werden Plätzchen gebacken. Der Kindergarten ist mit Lichtern, Tannenbäumen und Weihnachtsbasteleien geschmückt. Die Kinder studieren Gedichte, Lieder und Tänze für die kleinere Feier in der Gruppe ein. Nicht das Besondere, sondern das Stück Normalität ist das Wertvolle in diesen besonderen Zeiten. Genießen Sie also diesen ersten Advent – wenn schon nicht auf einem Weihnachtsmarkt oder in einem festlichen Konzert, so doch beim Schein der ersten Kerze auf dem Adventskranz.