Die neue Woche begann mit böser Post: „Putzfrau“ gehe gar nicht, so der Vorwurf über unsere Wortwahl in der Samstagsausgabe. Das sei respektlos, verunglimpfe die Person und ihr Tun.

Ich war verdattert über den Einwurf der Sprachpolizei. Weder Putzen noch Frauen galten bei mir bisher als Beleidigungen. Aber vielleicht erklärt dies das Zögern, als ich meine Verlobte einmal fragte, ob sie meine Frau werden will. Wäre Ehefachkraft richtig gewesen?

Neuerdings ist jedenfalls nicht nur die Sprache über Geschlechter, sondern auch über Berufe vermintes Gebiet. Hausmeister werden ja schon länger Facility Manager genannt. Als mir ein Landwirt neulich erklärte, nur noch Großflächendesigner genannt werden zu wollen, wusste ich deshalb nicht, ob er mich veralbert. Wenn nicht, müsste ich bald an vielen Stellen umdenken. Bei Kollegin Müller etwa: Der Beruf, der ihr den Namen gab, hat wegen einer neuen Ausbildung ausgedient. Verfahrenstechnologin in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft hieße die Dame dann also.

Aber wo soll das enden? Ist die Hausfrau dann Head of Housekeeping? Wird das Ehrenamt im Park Hohenrode zum Non Profit Manager of Park Engineering? Und ist Superintendent Schwarze bald Chief Evangelist? Ich komme nicht mehr mit.