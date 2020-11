Kommentar: Ehrbare Schatzsucher

Bräuchte es ein Sinnbild unserer gestressten Zeit, dann wäre es bei mir der Fußboden. Meine Dielen skizzieren den Weg eines Gehetzten: Zahnpastasprenkel in der Küche und unter dem Fensterbrett als Metapher eines Gescheiterten. Gescheitert daran, der unbarmherzigen Uhr zwei Minuten zu entreißen, in dem man beim Zähneputzen mit der anderen Hand den Abwasch macht und Blumen gießt. So weit ist es schon.

Und ich glaube, auch anderen geht es nicht besser. Unsere Sprache über Zeit ist deshalb mittlerweile die eines knauserigen Bankers: Zeit ist wertvoll. Sie wird gespart. Und nur dann investiert, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Zeit ist ein Schatz. Wie mancher diesen Schatz sucht und findet, um Gutes oder Kreatives zu tun, nötigt mir Respekt ab. Gerade in einem Jahr, in dem die Pandemie es allem Ehrenamt schwer machte wie nie. Gut, dass es im Südharz noch viele gibt, die sich für andere einsetzen. Und die dabei gegen den Zeitgeist größtmöglicher Publikumswirksamkeit im Hintergrund agieren. Doch gerade deshalb brauchen wir bei einer Auswahlliste für den Südharzer des Jahres Ihre Mithilfe. Schreiben Sie uns Ihre Wunschkandidaten. Und helfen Sie uns, diesen Schatzsucher ein Stück Dankbarkeit für ihr Schaffen zurückzugeben.