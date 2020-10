Kommentar: Geld sparen mit Omma

Schon mitbekommen? Ein Einkaufsbummel geht heute kaum noch ohne Wörterbuch. Klamotten gibt es in Offblack, Möbel im Shabby Chic.

Den Deutschtümler ärgert das: Weil die eigene Muttersprache an jedem Anglizismus allmählich verendet, schimpft er. Der Sprachwissenschaftler erfasst es nüchtern: Sprachen sind im Wandel, zitiert er aus Erhebungen. Und der Jugendliche? Der kriegt das alles gar nicht mehr mit, denn er muss ja an Handy oder Tablet chillen und Mails checken. Easy-Going, lallt er medienbetrunken.

Der vierte Weg ist der des optimistischen Geizhalses. Also meiner. Ich verrate gern meinen Spartrick: Ich übersetze einfach jeden Werbebegriff mit der pragmatischen Weltsicht meiner Oma. Das nimmt fast jedem Produkt seine Magie.

Ein paar Beispiele gefällig? Die Jeans in Offblack – für Omma wäre die nur ausgewaschenes Schwarz. Der Esstisch in Shabby Chic bekäme folgendes Urteil: „So’n zerkratztes Ding haben wir auch noch im Keller.“ „Wie reingeborgt“ wäre Großmutters Attribut für bewusst weite Schnitte, die die Modewelt aktuell als Oversize-Look verkaufen will. Auch für die künstlich geknitterten Stoffe in Crash-Optik hätte sie sicher einen weisen Rat. Ich tippe auf: „Sieht aus wie alte Windel.“

Na, hätten Sie das noch gekauft?