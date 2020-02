Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Ich bin kein Virus

Eigentlich müssen wir Thomas Kemmerich dankbar sein. Nein, nicht dafür, dass der Thüringer FDP-Landeschef das Ministerpräsidentenamt angenommen hat, ohne die Folgen zu bedenken. Sondern dafür, dass er in dieser Woche die überzogene Medien-Hysterie um das Corona-Virus schlagartig beendet hat.

13 mit dem Corona-Virus infizierte Personen sind derzeit in Deutschland bekannt. Vergleicht man diese Zahl mit den im Jahr 2018 von Influenza-Viren befallenen 334.000 Deutschen, wird einem die Dimension der Übertreibung bewusst. Natürlich ist das Corona-Virus für China eine Katastrophe. Aber bei uns ist die Ansteckungsgefahr verschwindend gering. Vor Kurzem kam auch Nordhausen mit dem Thema in Berührung. Zwei chinesische Studienbewerber waren vorsorglich auf das Virus getestet worden, konnten nach negativem Befund das Klinikum wieder verlassen und haben inzwischen den Aufnahmetest am Studienkolleg bestanden.

Besonders schlimm sind aber die Anfeindungen, denen asiatisch aussehende Menschen mitunter ausgesetzt sind. Auf Twitter haben sich deshalb Chinesen auf Fotos abbilden lassen mit einem Zettel, auf dem „Ich bin kein Virus“ zu lesen ist. Es ist schon sehr bedenklich, dass so etwas heute notwendig ist.