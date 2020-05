Jens Feuerriegel ist Redakteur in Nordhausen.

Jens Feuerriegel über das angekündigte wöchentliche Wechselmodell in den Kindergärten.

Kommentar: Junge Mütter sind die Verlierer im Kreis Nordhausen

Es bleibt dabei. Berufstätige Eltern mit kleinen Kindern zählen zu den größten Verlierern dieser Corona-Krise. Vor allem die jungen Mütter tragen eine schwere Last. Während sie ihren Job nicht aus den Augen verlieren dürfen, sind sie daheim auch als Hausfrau, Köchin und Pädagogin gefragt. Und je größer die Familie ist, umso umfangreicher wird auch die Rolle der Mutter als Dispatcherin und Logistikerin.

Die Tage werden nicht weniger, an denen diese jungen Mütter an die Grenzen des Menschenmöglichen stoßen.

Und auf alle Eltern, die Töchter und Söhne im Kindergartenalter haben, wartet nach Pfingsten in den Tagesstätten der eingeschränkte Regelbetrieb als Wechselmodell mit wöchentlichem Rhythmus.

Das heißt: Die jungen Eltern haben in der einen Woche den Kindergartenplatz für ihren Sprössling zur Verfügung, in der darauffolgenden Woche dann aber wieder nicht. Und so weiter.

Wer denkt sich so was aus? Das müssen Männer gewesen sein.

Im Vorteil sind Eltern, die noch Oma und Opa in der Nähe haben. Obwohl diese mitunter schon zur Risikogruppe zählen. Das bedeutet: Man kann dem einen Infektionsschutz nur gerecht werden, indem man den anderen notgedrungen vernachlässigt.

Oder wie soll dieses Wechselmodell in der Praxis funktionieren?