Kommentar: Mit den Augen eines Fremden

Seien wir ehrlich: An schlechten Tagen und oft auch an guten sind wir Nordthüringer ein nörgeliges Völkchen. Eines, das keinen guten Faden an sich selbst lässt.

Ein Beispiel: Bei der Besichtigung eines im Bau befindlichen Fitnessstudios – ein junger Mann investiert in Nordhausen rund eine Million Euro und bewahrt die Halle damit vor ungewissen Aussichten – kommt eine Dame zur Stippvisite und staunt nicht etwa ob der Fortschritte. Nein, sie moniert, warum hier keine Skate-Bahn entsteht. Gestern so erlebt.

All denen, die sich manchmal bei ähnlichen Gedanken erwischen sei als Gegenentwurf zu chronischer Selbstkritik mal wieder ein Gespräch mit Gästen, Neuankömmlingen oder Rückkehrern empfohlen: Da wird das wohl beste Tauchrevier Deutschlands in Sundhausen gelobt. Vorgestern so erlebt im Gespräch mit einem zugezogenen Dresdner.

Mal wird aus der Ferne Park Hohenrode wegen seiner Schönheit als Außenstandort der Bundesgartenschau erwählt. Voriges Jahr so geschehen.

Oder da kommt ein Bleicheröder nach Jahren in die alte Heimat. Und ist so begeistert von den Leuten, dass er gleich einen Film mit ihnen auf die Leinwand bringt. Wird nächste Woche geschehen.

Meine Lehre daraus: Wenn andere uns mehr als okay finden, sollten wir endlich auch damit beginnen.