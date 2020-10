Kommentar: Sender Jerewan im Nordhäuser Rathaus

Es ist nicht lustig. Ich weiß. Den Hochstedtern ist das Lachen längst vergangen, wenn sie auf den Kanalbau in ihrem Dorf schauen.

Aber das Antwortschreiben aus dem Nordhäuser Rathaus, das die Hochstedter nach ihrer Beschwerde erhielten und das im Schaukasten des Ortsteils zu lesen ist, erinnert mich an Witze aus meiner Kindheit. Die handeln von einem fiktiven Radiosender in der Sowjetunion, der Zuhörerfragen beantwortet. Die Witze beginnen stets mit „Anfrage an den Sender Jerewan...“. Und in den Antworten heißt es immer: „Im Prinzip ja, aber….“ Vielleicht fühlen sich deshalb auch die Hochstedter gegenwärtig ein wenig verulkt. Die Nordhäuser Stadtverwalter geben ihnen „prinzipiell recht“. Aber korrigiert wird der Fehler nicht.

Ja, in diesen Zeiten hat man immer eine gute Ausrede. Schuld ist Corona, hört man oft. Und so eine Haushaltssperre taugt auch sehr gut als Schutzbehauptung.

Aber mal ehrlich: Wie kann man ein Ortsentwässerungsbauprojekt in der Hochstedter Größenordnung planen, ohne die oberflächige Ableitung des Niederschlagswassers von der öffentlichen Verkehrsfläche zu beachten?

Die Planer bürden den Regenwasser-Abfluss von der städtischen Straße den anliegenden Grundstückseigentümern auf.

Ist das nicht dreist?