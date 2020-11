Der November ist für mich immer Monat der Rückschau. Das hat keine religiösen Gründe. Auch dunkles Wetter ist nicht schuld, dass ich den Blick eher zurück als aus dem Fenster richte.

Es sind praktische Gründe: Denn ich hole Jacken aus dem Schrank, die den Sommer mit Motten verbrachten und mir nun Geschichten erzählen wollen: Das Theaterticket in der Brusttasche des Mantels etwa singt ein Loblied über ein gesehenes Stück. Die Kronkorken in der Regenjacke scheppern Noten eines Rockkonzerts, dass ich 2018 erlebt haben muss. Und der bekritzelte Bierdeckel in der Weste? Er erzählt das Drama einer großen Skat-Niederlage gegen Kollege B. Welch schöne Erinnerungen dieses Strandgut des Lebens bereithält.

Wovon wird es kommendes Jahr erzählen? Nun, durch nicht nachvollziehbare Corona-Regeln für Gaststätten und Co. rechne ich mit tristen Balladen. Die zerknautschte Alltagsmaske im Jackett wird schiefe, traurige Verse vortragen.

Bei einem Termin in Limlingerodes Dichterstätte habe ich mir daher die Kopie eines Fotos von Olaf Martens in die Tasche gesteckt. Wird sie irgendwann wieder nach oben gespült, werde ich an Kultur denken. An einen Ort, der Alleinstellungsmerkmal ist für schönen Südharz.

Nur an Viren denke ich nicht.