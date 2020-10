Kommentar: Trinken hilft jetzt anderen

Peter Cott sieht neuen Sinn in Weihnachtsmärkten wie dem in Nordhausen.

„Der Vorweihnachtsstress ist abgesagt.“ Derart euphorische Zeilen las ich jüngst beim Blick in eine Zeitung aus Bayern. Es klang zunächst auch recht verlockend, wie der Reporter angesichts abgesagter Weihnachtsmärkte da eine einmalige Chance beschwor: Heimeliges Plätzchen backen mit Kindern und Enkeln statt der Bratwürste in klammen Fingern an der Seite von Arbeitskollegen. Durch den Verzicht auf Glühwein könnte die Adventszeit im Jahr der Pandemie sogar eine gesunde werden.