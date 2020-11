Kommentar: Vernunft? Fehlanzeige

Was haben wir über das fehlende Grün am Nordhäuser Rathaus geklagt. Nun, da Blumenschmuck dort selbstverständlich geworden ist, gehört der Blick auf ganz andere Ecken gerichtet. Niemand kann sie übersehen ob ihrer grauen Tristesse, die sogenannten Schottergärten vor inzwischen dutzenden Einfamilienhäusern in der Stadt. Marmor, Basalt, Quarz, Granit: Baumärkte bieten an Kies und Splitt eine Vielfalt wie einstmals Gärtner Bohnensorten an.

Weil Steine im Gegensatz zu Pflanzen für Insekten keine Oasen, sondern triste Wüsten ohne Aussicht auf Nahrung sind, schlagen Naturschützer Alarm. Das Thema ist in der Landespolitik angekommen. Die Grünen sind für ein explizites Verbot im Naturschutzgesetz, das von den Linken geführte Infrastrukturministerium verweist auf die Bauordnung, die schon vorschreibe, „dass die nicht überbauten Flächen von Baugrundstücken wasseraufnahmefähig zu erhalten oder herzustellen sowie zu begrünen oder zu bepflanzen sind“. Nur: Wo kein Kläger, da kein Richter. In welcher Gesetzlichkeit auch immer ein Verbot steht. Beklagenswerter als das Untätigsein der Exekutive aber ist, dass es überhaupt eines Verbots braucht. Man muss kein Ökofreak sein, um zu wissen, dass der Mensch die Natur braucht und nicht umgekehrt.