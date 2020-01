Kommt Kaufland nach Nordhausen?

Zieht Kaufland in die Südharz-Galerie? Die Frage beschäftigt viele Nordhäuser, seitdem vorigen Juli bekannt wurde, dass die Edeka-Gruppe mit ihrem Herkulesmarkt und dem Sporttreff das Einkaufszentrum Ende Juni verlässt. Nach 24 Jahren.

Nicht die Neugier, sondern schiere Sorgen um die Zukunft ihres Geschäfts treibt auch ein knappes halbes Dutzend Händler um. Es geht um die Läden im Gebäude an der Landgrabenstraße: ein Bäcker, ein Blumen- und ein Fotoladen, ein Lederwaren- und ein Modegeschäft. Deren Inhaber sind Untermieter von Edeka. Käme Kaufland, fielen die Geschäfte wohl weg.

„Wie lange sollen wir noch die Füße still halten?“

Eine Verkäuferin berichtet von Kündigungen, zu denen ihre Chefin kurz vor Weihnachten ob der Unsicherheit gezwungen worden war. Eine Geschäftsinhaberin sagt, sie wisse ja gar nicht, ob und in welchem Umfang sich Waren-Bestellungen noch lohnen. „Wie lange sollen wir denn noch die Füße still halten?“, zeigt sie sich verärgert. Ratlos meinen zwei Verkäuferinnen schräg gegenüber: „Die Leute wissen mehr als wir.“ Die Unsicherheit sei hart, „aber danach fragt heutzutage niemand“.

Hans-Richard Schneeweiß, Geschäftsführer der Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring, erklärt, bis auf eine Geschäftsinhaberin seien alle mündlich darüber informiert worden, dass ihr Untermietverhältnis Mitte 2020 endet. Die schriftlichen Kündigungen müssten noch erfolgen, dies geschehe im Rahmen der gebotenen Fristen. Dass dies bislang ausblieb, sei in der Tat „nicht ganz glücklich“ gewesen, zeigt Schneeweiß Verständnis für den Unmut.

52 Edeka-Beschäftigte von Schließung betroffen

Die Verträge für Herkules und Sporttreff waren nach mehr als 20 Jahren abgelaufen, über eine Fortsetzung des Mietverhältnisses konnte sich Edeka mit dem neuen Eigentümer aus Dresden, der 29. Caurus Grundstücksgesellschaft, nicht einigen. Zu unterschiedlich waren die Preisvorstellungen.

Das trifft 52 Edeka-Beschäftigte. Neun von ihnen wechseln in einen anderen Markt des Unternehmens, 29 hätten sich für eine Kündigung samt Abfindung entschieden, acht für einen Aufhebungsvertrag, informiert Schneeweiß. Die zwölf Auszubildenden könnten ihre Lehre im Niedersachswerfer Herkulesmarkt beenden.

Händler der Südharz-Galerie wiederum verbinden mit einem Kaufland-Einzug eine Stärkung des Standorts, hoffen auf einen stärkeren Kundenstrom. Klare Aussagen aber bekamen auch sie nicht vom Centermanagement. Kaufland sei nach wie vor ein großes Thema, doch noch sei nichts unterschrieben, zitieren Händler aus einer Gesprächsrunde Ende November.

Schon wieder Wechsel im Centermanagement

Die Führung des Centermanagements wechselte nach wenigen Monaten vergangenes Jahr erneut. Und Kathleen Viol, die neue Chefin, ist so schweigsam wie ihr Vorgänger Jörg Markert, schickt die Presseanfrage an den Eigentümer weiter.

Wie gedenkt man dem aktuellen Leerstand entgegenzuwirken? Wie weit sind die Verhandlungen mit Kaufland bezüglich einer Vermietung gediehen? Fragen wie diese bleiben am Dienstag und Mittwoch unbeantwortet.

Würde sich kein Herkules-Nachfolger finden, wäre Nordhausen mit Lebensmittelmärkten noch nicht unterversorgt, heißt es aus der Stadtverwaltung mit Verweis auf das ein Jahr alte Einzelhandelskonzept. Danach liegt die Einzelhandels-Verkaufsfläche pro Einwohner mit 2,75 Quadratmetern deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnittswert von rund 1,5 Quadratmetern.

Auch im Rathaus ist die Südharz-Galerie ein Thema

Und doch ist die Zukunft der Südharz-Galerie auch im Rathaus ein Thema. Das Amt für Stadtentwicklung hatte voriges Jahr Gespräche mit der Eigentümergesellschaft der Südharz-Galerie geführt, auch was die Zukunft der Herkules-Fläche angeht. Denn die Südharz-Galerie gilt als „wesentlicher Bestandteil eines funktionsfähigen städtebaulich kompakten Kerns des Hauptgeschäftsbereiches“. Aktiv um einen Herkules-Nachfolger bemühen kann sich die Stadtverwaltung aber nicht, betont Sprecher Lutz Fischer.

Die Pressestelle von Kaufland immerhin reagiert konkreter als noch Mitte 2019. War damals nur von einem „grundsätzlichen Interesse“ am Standort Nordhausen die Rede, teilt Sprecherin Anna Münzing nun zumindest mit: „Wir befinden uns in Gesprächen mit dem Eigentümer der Südharz-Galerie und prüfen den Standort.“ Die Frage, wann eine Entscheidung fallen könnte, lässt sie offen: „Wir werden nichts Näheres sagen, bevor wir mit dem Eigentümer zu einem Schluss gekommen sind.“ In zwei Wochen könne man ja wieder anrufen.