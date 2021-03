Kommunales Bildungsmanagement soll in Nordhausen fortgesetzt werden

Wie können Kommunen auch unabhängig von der Bildungshoheit des Landes ihre Bildungslandschaft ausgestalten? Dies war eine der Leitfragen des Bundesprojekts „Bildung integriert“, das der Landkreis Nordhausen seit Ende 2015 umgesetzt hat, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung. So wurde ein kommunales Bildungsmanagement aufgebaut, um die Bildungslandschaft strategisch zu steuern. Die Projektmitarbeiter haben zum Beispiel Bildungsjournale erarbeitet, in denen auf Grundlage zentraler Daten konkrete Themen behandelt und Empfehlungen an die Verwaltungsspitze oder den Schulausschuss des Kreistages formuliert wurden, etwa zur baulichen Situation der Objekte.

Zum Projektende trafen sich die Akteure und vereinbarten die Fortführung des Bildungsmanagements in einer regionalen Lenkungsgruppe Bildung. „Die Etablierung einer datenbasierten Planungs- und Entscheidungskultur ist eines der wichtigsten Projektergebnisse. Wir haben dadurch die Möglichkeit, wichtige Entscheidungen nachvollziehbar und auf der Grundlage kommunaler Daten zu treffen. Die enge Anbindung an die Verwaltungsleitung sowie die Analysen in den Ausschüssen haben sich bewährt und etabliert“, resümierte Stefan Nüßle (CDU), Sozialdezernent des Landkreises Nordhausen.