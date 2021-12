Gleich zwei Urkunden gab es für die SWG: Bachelorstudent Moritz Burghardt und Immobilienkauffrau-Auszubildende Luisa Gräßer präsentieren die Urkunden der IHK und des AGV in den Geschäftsräumen der SWG in Nordhausen. Christian Böduel (hinten rechts) von der IHK überbrachte SWG-Chefin Inge Klaan und Pascal Wetzler, Geschäftsführer der Objektmanagement GmbH, Glückwünsche zum Firmenjubiläum.

Kommunales Unternehmen erhält in Nordhausen ein Siegel für die gute Ausbildung

Nordhausen. Städtische Wohnungsbaugesellschaft reagiert auf Fachkräftemangel und weitet ihr Spektrum auch auf technische Berufe aus.

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) ist mit dem Siegel „Ausbildung in Bestform“ des Arbeitgeberverbandes der Deutschen Immobilienwirtschaft (AGV) ausgezeichnet worden. Der Preis wird laut AGV an Unternehmen verliehen, die Ausbildung auf hohem Niveau anbieten und im Rahmen ihrer Ausbildung herausragende Leistungen erbringen, die über dem allgemeinen Standard liegen. „Für uns als Unternehmen zahlt es sich aus, in eine gute Ausbildung der jungen Kollegen zu investieren“, sagt SWG-Geschäftsführerin Inge Klaan.

Als Beispiel nennt sie den erfolgten Generationswechsel, den das kommunale Immobilienunternehmen in den zurückliegenden Jahren dank des gut ausgebildeten Nachwuchses stemmen konnte.

TA-Newsletter für die Region Nordhausen Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seit Jahren bilde die SWG regelmäßig Immobilienkaufleute aus, weite aber jetzt ihr Ausbildungsspektrum auch auf technische Berufe aus und reagiere damit auf den Fachkräftemangel in vielen Berufen. „Es wird zunehmend schwieriger in unserer Region, Mitarbeiter für technische Berufe zu bekommen. Wir haben deshalb unsere Ausbildungsoffensive verändert“, erklärt Klaan. Erstmals beschäftige das Tochterunternehmen des kommunalen Wohnungsunternehmens mit Moritz Burghardt einen Studenten der Erfurter Fachhochschule, der ein duales Bachelorstudium für Anlagentechnik absolviert. Und im kommenden Wintersemester soll ein Bauingenieurstudent das SWG-Team ergänzen.

Außerdem will die SWG-Tochtergesellschaft, die Objektmanagement GmbH, fortan auch junge Klempner ausbilden.

Christian Böduel, Regionalchef der Industrie- und Handelskammer (IHK), überbrachte der SWG Glückwünsche und eine Urkunde zum 30. Firmenjubiläum. „Den 25. Geburtstag haben wir mit einem großen Mieterfest vor dem Theater gefeiert. Dieses Jahr wollten wir uns an das Rolandsfest anhängen, das dann aber wegen Corona ausfallen musste. Wir planen, unsere Feier 2022 nachzuholen“, sagt Klaan.