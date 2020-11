Kommunikation ist alles

Eigentlich hat nur noch das Popcorn gefehlt, so aufregend ging es am Dienstagabend im Uthleber Ortschaftsrat zu. Denn was die Uthleber dort ablieferten, war ein Musterbeispiel dafür, wie Kommunalpolitik funktionieren sollte: Man holt alle Beteiligten an „einen Tisch“ und diskutiert sachlich über das Problem, das zuvor näher erläutert wird. Fragen werden beantwortet. Wenn nicht, ist der Betroffene dazu aufgefordert, dies bei nächster Gelegenheit nachzuholen.

Gegenteiliges ist nahezu in fast jeder Heringer Stadtratssitzung der Fall. So auch Ende August, als ein Beschluss über die Zukunft des Windparks den Stadträten einfach untergejubelt werden sollte. Ohne zuvor die Betroffenen davon in Kenntnis zu setzen oder es wenigstens in vorangehenden Ausschüssen zum Disput zu stellen. Kommunikation war und ist dabei immer noch Heringens größtes Problem, nicht nur auf deren Homepage. Fragenden wurde ins Wort gefallen. Derbe Antworten von Stellvertretern, die es eigentlich nicht sind, mussten genügen. Vielleicht sollten sich Heringen Stadtchefs endlich eine Scheibe von ihren Ortschaften abschneiden. Oder einfach mal öfters an Ortschaftsratssitzungen teilnehmen, um die Probleme zu erkennen und anschließend zu lösen.