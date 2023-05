Kontrollen in Nordhausen: Polizei stoppt mehrere berauschte Fahrer

Nordhausen Bei Kontrollen in Nordhausen hat die Polizei gleich mehrere berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Die Polizei hat bei Kontrollen am Freitag und in der Nacht zum Samstag mehrere Fahrer gestoppt, die unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs waren.

Gegen 13 Uhr am Freitag ist ein 56-jähriger Autofahrer in der Barbarossastraße kontrolliert worden. Laut den Angeben wurde bei einem durchgeführten Alkoholtest ein Atemalkoholwert von 0,84 Promille festgestellt. Es folgte eine gerichtsverwertbare Messung auf der Dienststelle und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am Freitag gegen 21.10 Uhr wurde ein 17-jähriger E-Scooter Fahrer in der Sangerhäuser Straße in Nordhausen kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann sein Gefährt unter dem Einfluss berauschender Mittel führte. Ein Drogentest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt sowie die Weiterfahrt untersagt.

Zwei Stunden später wurde ein 34-Jähriger Radfahrer in der Bochumer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann zeigte den Wert von 2,08 Promille. Zudem war auch ein Drogentest positiv, teilte die Polizei mit. Weiterhin konnten bei dem jungen Mann geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden werden. Die Drogen wurden beschlagnahmt und eine Blutentnahme veranlasst.

Bei einer weiteren Kontrolle am Samstagmorgen in Bielen wurde eine 57-Jährige Fahrerein gegen 0.40 Uhr unter Alkohol erwischt. Da der Vortest 0,79 Promille ergab, erfolgte eine gerichtsverwertbare Messung auf der Dienststelle.

