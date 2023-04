Konvent in Nordhausen: Kirche im Südharz soll neu gedacht werden

Nordhausen. Wie sich der Kirchkreis Südharz auf kommende strukturelle Veränderungen vorbereitet will. Wann es Informationen zu den neusten Entwicklungen im Landkreis Nordhausen gibt.

Kirche neu denken – ein Thema, das auf der Agenda des Kirchenkreises Südharz ganz oben steht und auf breiter Ebene diskutiert und erarbeitet werden wird. Strukturveränderungen sind angesichts von Personalmangel und sinkenden Mitgliederzahlen notwendig. Ein tiefgreifender Prozess, der auf einem hohen Maß an Information baut.

Über die neuesten Entwicklungen werden die Vorsitzenden der Gemeindekirchenräte sowie die Pfarramtssekretärinnen am 26. April, um 19 Uhr in der Herzschlagkirche informiert. Von dort werden die Teilnehmer ihre Erkenntnisse in die Gemeinden tragen. Eingeladen zu diesem Konvent hat Superintendent Andreas Schwarze. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Idee des Lichternetzwerkes und ihre Entstehung. „Ein Lichternetzwerk zu bilden, ist nicht die einfachste Lösung, die sich ein Kirchenkreis aussuchen kann“, erklärt Kirchenkreissprecherin Regina Englert. Da müssen Beziehungs- und Kooperationsräume erkundet und geöffnet sowie Arbeitsbereiche gezielt gestaltet werden.

Zudem ist Neues aus dem Kreiskirchenamt zu hören. Abschließend werde das Treffen mit einem fröhlichen Thema, dem Kreiskirchentag 2024, so Englert.