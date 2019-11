Konzept für Gebäude der Kirche angemahnt

Die evangelische Kirche im Südharz sollte ein Gebäudekonzept erarbeiten. Dafür hat sich Superintendent Andreas Schwarze auf der jüngsten Synode ausgesprochen. „Wir müssen den Mut haben zu sagen, was wir leisten können und wo wir Schwerpunkte setzen wollen.“ Im Kirchenkreis Südharz gibt es neben den 104 Kirchen derzeit 57 Pfarr- und Gemeindehäuser.

„Wir wissen auf der einen Seite von der großen Bedeutung der kirchlichen Räume. Auf der anderen Seite gab und gibt es immer wieder Überlegungen zum sorgsamen Umgang mit Ressourcen“, sagt Andreas Schwarze weiter.

Dass es Schwierigkeiten für die gemeindliche Arbeit geben kann, wenn es neben der Kirche an sich keine weiteren Räumlichkeiten vor Ort gibt, sei ihm bewusst. In Sundhausen zum Beispiel fehlen der Gemeinde Toiletten, wünsche diese sich schon länger einen zusätzlichen Raum. „Wir nehmen diese Sehnsucht sehr ernst.“ Ein Einbau in der Kirche wäre denkbar, ebenso aber auch eine Lösung im größeren Pfarrbereich. Andreas Schwarze setzt nicht zuletzt auf Synergieeffekte, die beispielsweise erzielt werden können, wenn Dorfgemeinschaftshäuser für die gemeindliche Arbeit mitgenutzt werden. Nicht nur in Limlingerode werde dies bereits erfolgreich praktiziert.