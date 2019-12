Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzert in Nordhausen: Klassische und moderne Weihnachtsmusik von Cantamus

Auch in diesem Jahr ließen die Sänger des Nordhäuser Chorensembles Cantamus wieder deutsche und internationale Weihnachtslieder erklingen. Insgesamt fünf Mal war der Chor zu Gast auf dem Nordhäuser Weihnachtsmarkt, in Seniorenheimen sowie in der Ilfelder Kirche. Den Abschluss des Konzert-Reigens gab es nun in der Traditionsbrennerei, in der der Auftritt des Chorensembles im Rahmen der Adventsausstellung seit 12 Jahren Tradition hat. Durch das einstündige Programm unter der musikalischen Leitung von Susanne Walther führte Annette Lenz. Die Zuhörer bekamen klassische und modernere Adventsmusik zu Gehör.