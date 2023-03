Konzertchor Nordhausen hat Krise gut überstanden

Nordhausen. Probenverbot und abgesagte Auftritte – für den Nordhäuser Konzertchor war die Corona-Krise eine harte Zeit. Jetzt haben die Mitglieder eine Bilanz gezogen.

Einen Chor zu gründen ist nicht schwer, ihn 45 Jahre zu erhalten dagegen sehr. Diese Tatsache konnte die Vorsitzende des Nordhäuser Konzertchores, Christel Laude, jetzt in der Jahreshauptversammlung bestätigen.

Trotz aller Widrigkeiten der Coronazeit durch Probenverbote und abgesagte Konzerte blieb der Chor bestehen. Es gab keine Austritte. 2022 konnte er im neuen Probenraum im Humboldt-Gymnasium und unter neuer Chorleitung von Michael Martens wieder beginnen. „Dank seines Einfühlungsvermögens und musikalischen Könnens konnte der Chor seine vorhandene Qualität in elf Auftritten zeigen“, berichtet die Vereinssprecherin Barbara Rauhe. „Dies war nur durch eine disziplinierte Probenarbeit aller Chormitglieder und der Arbeit des Chorvorstandes möglich.“ Dem Vorstand wurde das Vertrauen für das weitere Jahr ausgesprochen.

45 Jahre Konzertchor gilt es zu würdigen. Ein Festkonzert ist am 29. April um 16 Uhr im Bürgerhaus geplant. Weitere Konzerte sind am 14. Mai um 16.30 Uhr in der Frauenbergkirche und im Juni gemeinsam mit dem Männerchor im Garten des Kunsthauses Meyenburg vorgesehen.

Neue Sängerinnen und Sänger sind im Konzertchor immer willkommen.