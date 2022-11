Konzertchor singt im Bürgerhaus in Nordhausen

Nordhausen. Nordhäuser Ensemble will die Adventszeit musikalisch einläuten.

Der Nordhäuser Konzertchor lädt am kommenden Sonnabend, 26. November, um 16 Uhr in den Ratssaal des Bürgerhauses am Nikolaiplatz in Nordhausen zu einem beschaulichen Konzert ein, das auch auf die beginnende Adventszeit einstimmen möchte, kündigt die Chorsprecherin Barbara Rauhe an. „Wir freuen uns, dass wir nach zwei Jahren unsere Tradition des Singens in diesem schönen Saal fortsetzen können.“ Der Eintritt ist frei. Über eine kleine Spende würde sich der Chor freuen.