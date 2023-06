Konzertnacht im Rosarium Sangerhausen mit der Münchner Freiheit

Sangerhausen. Die Münchener Freiheit ist eine Band, die deutsche und auch internationale Popgeschichte geschrieben hat. Wann die Band im Rosarium in Sangerhausen gastiert:

Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten zum Doppelgeburtstag der Sparkasse Mansfeld-Südharz und des Rosariums in Sangerhausen ist die Konzertnacht mit der „Münchener Freiheit“ am 30. Juni in der Rosen-Arena in Sangerhausen.

Die Musik der Münchener Freiheit löst eine besondere Anziehungskraft aus. Ihr Reiz ist bis heute ungebrochen und stark genug, auch die Herzen der kommenden Generation zu erobern. Ein Grund hierfür ist sicher der einzigartige „Freiheit-Sound“. Das Konzert am 30. Juni beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten sind erhältlich in der Tourist-Information Sangerhausen am Europa-Rosarium, an allen CTS-Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse.