Kornliebhaber aufgepasst: Im Frühjahr 2023 bringt Nordbrand Nordhausen eine zweite Edition der Linie „1507“ auf den Markt

Im Rahmen der Premium Kornbrand Linie „1507“ wird in diesem Frühjahr eine weitere Edition auf den Markt gebracht.

Nordhausen. Die erste Edition erschien kurz vor Weihnachten 2022 und ist bereits ausverkauft. Auch bei der zweiten Edition ist die Anzahl der Flaschen begrenzt.

Letztes Jahr hat Nordbrand Nordhausen die Premium Kornbrand Linie „1507“ ins Leben gerufen. „Die neue Linie besticht durch fassgelagerte Premium-Kornbrände. Für bestimmte Editionen steht nur ein einziges Fass zur Verfügung, so dass die Anzahl der Flaschen zwischen circa 500 und 1500 Stück liegen wird“, teilt Anne Schmidt vom Unternehmen Rotkäppchen-Mumm mit, zu dem die Brennerei in Nordhausen gehört. Pro Jahr werden zwei Editionen gelauncht. „Die erste – Edition No.1 – ist kurz vor Weihnachten 2022 erschienen und bereits ausverkauft“, so Anne Schmidt weiter. Die nächste Edition folge im Frühjahr dieses Jahres. Kornliebhaber erwarte eine limitierte Serie hochwertigster, fassgelagerter Premium-Kornbrände, die auch Sammelcharakter haben.