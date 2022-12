Krach im Nordhäuser Autohaus: Mann mit Wartezeit unzufrieden

Nordhausen. Ein 51-Jähriger wurde so wütend, dass am Ende sogar die Polizei kommen musste.

Ein 51-jähriger Autobesitzer verlor am heutigen Morgen in einem Autohaus in Nordhausen die Fassung. Wie die Polizei mitteilte, erschien der Mann im Autohaus um eine Überprüfung an seinem Fahrzeug durchführen zu lassen.

Als dann aber die Wartezeit nicht seinen Vorstellungen entsprach, wurde der Mann gegenüber dem Mitarbeiter handgreiflich. Die hinzugerufene Polizei nahm eine Strafanzeige gegen den wütenden Mann auf.