Wenn das Jahr sich dem Ende neigt und es draußen nass und kalt wird, ist das die beste Zeit, um in den Teich zu steigen. Nicht um baden zu gehen, sondern um nachzuschauen, was da übers Jahr im Verborgenen herangewachsen ist.

Was in der traditionellen Teichwirtschaft abfischen genannt wird und zunächst einfach klingt, ist in der Praxis ein echtes Abenteuer. Doch bis Wathose und wasserdichte Jacke angezogen werden können, muss mehrere Tage zuvor der Teich bis zu einem bestimmten Pegel abgelassen werden, damit sich dessen Bewohner alle in einem bestimmten Bereich versammeln.

Ist der Tag des Abfischens gekommen, heißt’s früh 4.30 Uhr aufstehen, wie Aulebens Fischzucht-Betreiber Benno Koschorreck verrät. „Dann muss Frischwasser gepumpt werden, so dass die Fische so stehen, dass man sie überhaupt fischen kann“, so der Fischereiingenieur. Wenige Stunden später wimmelt es im Karpfenteich. Überall tauchen Flossen an der Teichoberfläche auf und lassen erahnen, wie groß sie geworden sind.

Zu Kunden bis ins Sauerlandoder nach Hamburg

Während die Mächtigen als Weihnachtskarpfen bei der regionalen Gastronomie landen, gehen die kleineren eher an Angelvereine als Besatzfische. Bis zum Hamburger Fischmarkt oder ins Sauerland hat Koschorreck auch schon geliefert. Begehrt sind die Karpfen zudem im eigenen Hofladen.

Stück für Stück wird das Netz an land gezogen. Foto: Marco Kneise

Nachdem die Männer das Netz weitläufig ausgebracht haben, wird es enger gezogen. Anschließend werden alle Fische aussortiert, die keine Karpfen sind. Hechte und Schleien wandern in separate Wassertanks. Erst dann beginnt das Kräftemessen mit den Boliden, die bis zu sechs Kilogramm wiegen. Karpfen sind stark. „Da muss man schon richtig anpacken“, berichtet Koschorreck. Einmal im Kescher, werden sie in einen Korb gesammelt. Ist dieser voll, zieht ein Bagger den Fang nach oben und entlädt sie in einem großen Wassertank, der auf einem Lastwagen steht. So geht das Zug um Zug, bis kein Fisch mehr im Teich schwimmt.