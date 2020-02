Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krajaer Mönchsbrunnen wird wieder Veranstaltungsort

Schon vor knapp neun Jahren hatte Ulf Sauer den Mönchsbrunnen im Blick: Als Bürgermeister-Kandidat hatte er angekündigt, diesen traditionellen Wanderrastplatz in den Bleicheröder Bergen nicht weiter verkommen lassen zu wollen. Nun ist es so weit: Der Krajaer Karnevalsverein (KKC) nimmt sich des Mönchsbrunnens an.

Nächstes Frühjahr sollen Waldschänken, Bänke und ein Ausschank aufgestellt werden, kündigt KKC-Vorsitzende Ilona Scharff an. Beschaulich soll der Platz wieder werden, ebenso ein Ort für Veranstaltungen. „Beginnen wollen wir zu Pfingsten und Himmelfahrt“, erzählt Scharff. Am Mönchsbrunnen sollen dann Speisen und Getränke gereicht werden. Den Mönchsbrunnen am Wanderweg zwischen Bleicherode und Buhla in den Bleicheröder Bergen schätzen viele Krajaer. Anschieben konnte der Verein dessen Neugestaltung dank Lottomitteln: 2900 Euro bekamen die Krajaer jüngst. Der Ort wird schon im Jahr 1687 erwähnt Erstmals in einem historischen Dokument erwähnt wurde der Mönchsbrunnen 1687. Einstmals verlief an der Quelle die Grenze zwischen dem schwarzburgischen Amt Großbodungen und dem Amt Lohra, weiß Gerhard Glahe zu berichten. Auf einer Informationstafel am Mönchsbrunnen soll auf die Mönchsbornsage hingewiesen werden: Demnach war ein Mönch einst als Kurier des Abtes von Walkenried nach Paulinzella unterwegs, als er am Krajaer Felskopf eine Quelle entdeckte. Anderntags fand man ihn in deren Wasser liegen, vom Herzschlag getroffen. Fasching feiert der Krajaer Karnevalsverein übrigens seit nunmehr 46 Jahren. Am Samstag geht es ab 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus von Kleinbodungen rund. Funken, Tanzgruppen, Büttenredner und Gesangsgruppen haben ein buntes Programm zusammengestellt. Der Kinderkarneval folgt einen Tag später ab 15 Uhr.