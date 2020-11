Krankenstand im Südharz gestiegen

Der Krankenstand ist im Südharz und dem Kyffhäuserkreis im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen, und zwar um 0,5 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent. Damit waren rein rechnerisch an jedem Tag des ersten Halbjahres von 1000 Arbeitnehmern 63 krankgeschrieben. Das geht aus dem Gesundheitsreport für hervor, den die Krankenkasse DAK jetzt vorgelegt hat.

Eindeutige Trends gibt es allerdings im ersten Halbjahr 2020 nicht: Betrachtet man die einzelnen sechs Monate, so wird deutlich: Nur im Februar, März, April und Juni war der Krankenstand höher als im jeweiligen Vorjahresmonat. Im Januar und Mai war es genau umgekehrt. Den höchsten Krankenstand gab es im Februar, jenem Monat also, in dem die Corona-Pandemie noch bevorstand.

„Die psychischen Erkrankungen nahmen um 20 Prozent und damit neben den Verletzungen am stärksten von allen Diagnosen zu“, heißt es von der DAK mit Blick auf das erste Halbjahr 2020. Sieben Prozent weniger Fehlzeiten entfielen dagegen auf Muskel-Skelett-Erkrankungen.

Gleichwohl verursachten diese erneut den größten Anteil am Krankenstand in der Region.

Besonders im Blickfeld stehen die Atemwegserkrankungen – immerhin war es von März bis Ende Mai möglich, sich mit leichten Erkältungssymptomen telefonisch krankschreiben zu lassen. Die Fehlzeiten wegen solcher Erkrankungen nahmen laut Gesundheitsreport im Vergleich zum Vorjahr zwar um fünf Prozent zu, lagen aber immer noch deutlich unter dem Niveau des Grippejahrs 2018.

„Aus unserer Sicht ist das ein klarer Beleg dafür, dass einfache Lösungen für das Krankschreibungs-Geschehen sehr sinnvoll sind“, sagt Jörn Sola. Der Krankenschein per Telefon habe jedenfalls nicht zu einer Erhöhung der Krankenstands geführt. Im gesamten Vorjahr betrug der Krankenstand hierzulande 5,5 Prozent. Im Thüringen-Vergleich lag der Norden des Freistaats damit im Mittelfeld, der Landesschnitt betrug 5,3 Prozent.

Die „rote Laterne“ konnte inzwischen an Eisenach, den Wartburgkreis sowie den Landkreis Schmalkalden-Meiningen abgegeben werden, wo den Anteil Krankgeschriebener im Schnitt bei 5,8 Prozent lag. Mit 4,9 Prozent den niedrigsten Wert kann Erfurt verbuchen.

Es sind laut DAK-Statistik drei Erkrankungsarten, die zu einer Zwangspause der Arbeitnehmer in der Region sorgen und in Summe im Jahr 2019 mehr als die Hälfte der Fehltage verursachten: Muskel-Skelett-Probleme wie Rückenleiden nahmen zahlenmäßig gegenüber 2018 um 22 Prozent zu und sind Hauptursache (27,3 Prozent), es folgen Atemwegserkrankungen (15 Prozent) und psychische Erkrankungen wie Depressionen (18 Prozent).

Auffallend dabei: „Sowohl die Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems als auch die des Atmungssystems tauchen deutlich häufiger auf als im Landesdurchschnitt.“ Eine Erklärung dieser Fakten traue er sich nicht zu, sagt Jörn Sola.

Um den Krankenstand zu mindern, wirbt die DAK um ein gutes betriebliches Gesundheitsmanagement. Firmen in der Region würden Online-Workshops und Schulungen für ihre Mitarbeiter angeboten, die gesundes Arbeiten im Homeoffice unterstützen, informiert der Sondershäuser DAK-Chef.